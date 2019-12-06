Камила Валиева: «Вернулась к тренировкам после травмы три недели назад»

Российская фигуристка Камила Валиева, ставшая победительницей юниорского Финала «Гран-при» в Турине, отметила, что в целом довольна качеством исполнения произвольной программы без четверного прыжка, за которую получила 138,45 балла. От этого элемента фигуристка отказалась из-за перенесенной травмы.

— Я в принципе довольна, c теми элементами, которыми я сейчас владею, откатала чисто, — сказала Валиева. — Недовольное выражение лица? Из-за того, что не смогла восстановить четверной тулуп. Тренеры сказали, что с тем набором, с которым я сюда приехала, баллы я получила хорошие.

— Кто вам подбирал такие красивые тени?

— Я сама, иногда помогает мама, сама я еще не очень хорошо крашусь.

— Как ваша рука? (в этот момент фигуристка повернула ладонь в перчатке, через которую была видна кровь).

— А, ничего страшного, уже не в первый раз, это из-за лезвий на вращениях. Да кровоточит, но это не больно.

— Давно возобновили тренировки после травмы?

— Три недели назад.

— С кем из взрослых фигуристов хочется сфотографироваться?

— Cо многими, в первую очередь с Натаном Ченом, Юдзуру Ханю, а также Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции