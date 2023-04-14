Камила Валиева показала, как провела мастер-класс в Москве

Российская фигуристка Камила Валиева провела мастер-класс для детей в «Мегаспорте». Девушка опубликовала ряд фотографий со всеми, кто присутствовал на ее занятии.

«Провела мастер-класс в Москве. Спасибо всем за проявленные старания и трудолюбие», — написала спортсменка в Telegram-канале.