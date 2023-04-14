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Сегодня, 18:10

Камила Валиева показала, как провела мастер-класс в Москве

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева провела мастер-класс для детей в «Мегаспорте». Девушка опубликовала ряд фотографий со всеми, кто присутствовал на ее занятии.

«Провела мастер-класс в Москве. Спасибо всем за проявленные старания и трудолюбие», — написала спортсменка в Telegram-канале.

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ. Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Камила Валиева
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