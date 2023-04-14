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Сегодня, 12:12

Фигурист Мозалев назвал главного героя сезона в российском фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Андрей Мозалев поучаствовал в голосовании «СЭ» на звание MVP сезона в российском фигурном катании. Участник Олимпиады-2022 выбрал Евгения Семененко.

«Для меня герой сезона Женя Семененко. Почему? Я с ним хорошо дружу и знаю, через что ему пришлось пройти в этом сезоне», — ответил Мозалев.

Семененко выиграл в прошедшем сезоне чемпионат России, восстановившись от тяжёлой травмы осенью. Однако в голосовании фигуристы и специалисты чаще выбирают Петра Гуменника. За него проголосовали Камила Валиева, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Матвей Ветлугин и Илья Авербух.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
Евгений Семененко
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