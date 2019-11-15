Как долго Медведева намерена жить и тренироваться в Канаде? Отвечает сама фигуристка
21:51
Российская фигуристка Евгения Медведева, занимающая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», отметила, что готова тренироваться столько, сколько позволит ее здоровье.
— Как долго готова тренироваться и жить в Канаде? Пока ноги держат, пока тело работает, пока здоровье позволяет, буду делать все, что от меня зависит, — сказала Медведева.
Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)
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