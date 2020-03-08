Жиганшин прокомментировал информацию о своей пропаже

Российский фигурист Руслан Жиганшин прокоммкентировал информацию о том, что он пропал в Москве. Ранее сообщалось, что мать 27-летнего спортсмена заявила в правоохранительные органы о пропаже сына.

По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся. Его телефон был недоступен. Однако фигурист опроверг данную информацию.

— Желтуха это все. Не понимаю, откуда такая информация прошла, — приводит «Вечерняя Москва» слова Жиганшина.

Жиганшин выступал в танцах на льду. Он является мастером спорта России международного класса. Со второй половины 2014 года по весну 2017 года спортсмен выступал в паре с Еленой Ильиных. Вместе они стали чемпионами России-2015, а также выигрывали серебряные медали этапа «Гран-при» в России в сезона-2014/15 и командного ЧМ-2015.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером.