Известный агент ответил на предложение Норвегии поднять возрастной ценз в фигурном катании

Агент и продюсер шоу фигурного катания Ари Закарян в интервью «СЭ» прокомментировал перспективы повышения минимального возраста в фигурном катании с 15 до 17 лет. С таким предложением перед предстоящим конгрессом ISU летом 2021 года выступила федерация Норвегии.

— Если ISU даже поднимет возраст, это ничего не решает и ни на что не повлияет. Как говорил мой тренер Алексей Мишин, когда в публичном доме проблемы, надо менять состав, а не кровати. Уж извините. О чем мы говорим, если в Норвегии, Германии катаются один, два, несколько человек? С трудом национальные чемпионаты проводятся. Фигурное катание — потрясающий вид спорта, у которого полностью отсутствует маркетинг. Вот где проблема. НХЛ и НБА за 20 лет сделали из себя культуру. А фигуристы гремели с середины XX века, люди на морозе стояли десятками тысяч.

Сейчас тот пиар, который был в 90-х и позволял лепить из фигурного катания бизнес, утерян. Спортсмены достойны зарабатывать не 10 — 15 тысяч долларов в год, а несколько миллионов. Это огромный труд и очень разноплановая работа — хореография, ум, техника. Россия в этом смысле сейчас светлое пятно — тут фигурное катание чуть ли не первый по популярности вид спорта, — сказал Закарян.

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Ари Закаряна — на сайте «СЭ»