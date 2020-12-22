Ари Закарян разъясняет реальную ситуацию в виде спорта, который популярен у нас и в Японии, но лежит в коме в остальных 190 странах.

Известный агент и продюсер фигурного катания Ари Закарян приехал в Россию, чтобы посмотреть чемпионат России в Челябинске и поговорить с важными людьми. Сейчас Москва, а в ближайшие дни и Урал — центр мирового фигурного катания, при всем уважении к чемпионату Японии с участием Юдзуру Ханю и Рики Кихиры в те же дни. Корреспондент «СЭ» вряд ли был в списке важных людей, но Закарян любезно согласился обсудить последние, довольно трагические, события в мире фигурного катания.

ТЩК могли уже до полумиллиона долларов заработать

— Ари, прежде всего — как у вас со здоровьем? Нынче в фигурном катании с этого вопроса стоит начинать.

— Я уже переболел коронавирусом в одну из поездок в Москву. И сейчас тоже в России, собираюсь поехать в Челябинск. Да, болезнь есть, я сам через этот вирус прошел, и, если относиться несерьезно, могут быть последствия. Но сделать из него всемирный коллапс — перебор. Люди из-за стресса больше страдают и в окна выходят чаще, по-моему.

— Неужели все настолько плохо, что невозможно было провести хотя бы чемпионат Европы?

— После отмены чемпионата Четырех континентов просилась отмена Европы, иначе было бы несправедливо. Но Четыре континента — длительные перелеты. Есть ощущение, что там народ посерьезнее относится к проблеме. Большинство американцев и азиатов как в инструкции прочитали — значит, все, так и будем поступать. В славянском мире отношение не неправильное, оно просто другое.

Еще летом было понятно, что будет большой коллапс и быстро он не закончится, хотя многие смеялись в том числе и над моими прогнозами. А так получилось, что кризис фигурного катания продолжается. Трусова, Щербакова, Косторная могли бы к марту быть чемпионками мира, кто-то даже двукратной, если бы состоялись оба чемпионата мира. До полумиллиона долларов уже бы заработали. В итоге те два года, которые им были отведены, уже уходят. А ведь они ради этого работали с самого детства. Это не их вина, они продолжат бороться, но получается потеря целого поколения. А провести Европу, на мой взгляд, было можно, варианты имелись.

— Мог сработать финансовый фактор? Мол, все равно чемпионат Европы в Загребе прибыли не принесет. Тогда какой смысл его проводить?

— В Загребе самом, насколько понимаю, были проблемы, госпиталь вместо катка. Если озаботиться заранее и хотя бы в середине ноября продумать запасные опции... Тогда бы турнир можно было отдать России — я думаю, она бы элементарно провела его на высоком уровне. Чемпионат Европы могла бы и Армения провести, это ей по силам — если бы не война.

— Следили за событиями в Карабахе?

— Да, мы их обсуждали со многими людьми в Америке, все следят, конечно. У меня много убитых и раненых знакомых, родственники затронуты. Это ужасно. Произошедшее показало, что миру, по сути, наплевать на договоренности, на древнюю культуру.

— Можно оценить потери от отмены чемпионата Европы, прошлого чемпионата мира?

— В деньгах не скажу, но они огромны. Отмена турнира в Канаде — нокдаун. Отмена ближайшего чемпионата мира в Швеции не нокаут, но страшная трагедия. Понимаю, сейчас в мире идет передел, гонка за звание чемпиона по вакцине, не до этого. Но надеюсь, любыми способами чемпионат удастся сохранить.

— Последние события с лишением сборной России национального статуса на чемпионатах мира и Олимпиадах могут повлиять на фигуристов?

— Точно будет финансовое влияние. Крупные зарубежные компании сократят спонсорскую поддержку, кто знает — может, даже постараются прекратить сотрудничество. Что касается самих соревнований — Загитова и Медведева выступали в нейтральном статусе, и ничего, звезды, медали у них. Отсевать российских фигуристов перед Олимпиадой будет странно, тогда турнир просто станет тухлым, это никому не выгодно.

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Reuters

Изменение возрастного ценза? Если в публичном доме проблемы, надо менять состав, а не кровати

— Коронавирус поставил под вопрос много карьер. Но если Трусова, Щербакова и Косторная их продолжают, то Евгения Медведева не соревнуется. Она сначала вернулась к Этери Тутберидзе, затем получила травму, потом еще и лежала с вирусом. Это угроза продолжению выступлений?

— Скажу так: бог наградил ее исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадет. Будет это на льду или вне его — покажет время. Но она реально одна из самых эрудированных фигуристок за все мое время работы в фигурном катании. Она найдет себя в этой жизни. В фигурном катании очень жесткая конкуренция. Когда я читаю, что в России один сделал четверной в 11 лет, другая каскад 4+3 — слезы наворачиваются. На фоне того колоссального удара, который нанесен по фигурному катанию в мире.

— На конгрессе в следующем году могут произойти заметные изменения — подъем возрастного ценза. Вы за или против, это может поменять ситуацию в пользу возрастных фигуристок?

— Если ISU даже его поднимет, это ничего не решает и ни на что не повлияет. Валиева успевает на Олимпиаду, следующим будет поколение Акатьева — Самоделкина — Жилина, там идет целая группа суперодиночниц, которые адаптируются. Что ж, некоторые люди считают, что детский организм сильнее организма женщины, это чисто генетический момент, который тренировки не исправят.

— Это вообще проблема — когда люди уходят в 17 лет после пары сезонов в спорте?

— Как говорил мой тренер Алексей Мишин, когда в публичном доме проблемы, надо менять состав, а не кровати. Уж извините. О чем мы говорим, если в Норвегии, Германии катаются один, два, несколько человек? С трудом национальные чемпионаты проводятся. Фигурное катание — потрясающий вид спорта, у которого полностью отсутствует маркетинг. Вот где проблема. НХЛ и НБА за 20 лет сделали из себя культуру. А фигуристы гремели с середины XX века, люди на морозе стояли десятками тысяч. Сейчас тот пиар, который был в 1990-х и позволял лепить из фигурного катания бизнес, утерян. Спортсмены достойны зарабатывать не 10-15 тысяч долларов в год, а несколько миллионов. Это огромный труд и очень разноплановая работа — хореография, ум, техника. Россия в этом смысле сейчас светлое пятно — тут фигурное катание чуть ли не первый по популярности вид спорта.

— А ощущение, что можно было бы делать еще больше, есть?

— Мне кажется, в России сейчас в целом делают все верно, следят за фигуристами, снимают видео. Создается правильная аура. Надо идти в YouTube, TikTok, это правильно. Не надо делать фигурное катание, как во времена телевидения. Человечество уже живет в телефоне. Концепция должна быть другая. Впрочем, отмечу позитивные моменты и на международной арене — премия ISU Awards все-таки была проведена, пусть и онлайн. Я благодарен Союзу, это важное событие с точки зрения популяризации. То есть усилия все-таки прилагаются.

В фигурном катании не надо стесняться пиара

— А что это за концепция? Есть формула идеального маркетинга от Ари Закаряна?

— Не нужно стесняться пиара. Не перестану говорить, что этот вид спорта омолаживает. Никакие салоны и инъекции будут не нужны, если ваш ребенок занимается катанием! Следующий момент — само проведение турниров, нужно делать это более соревновательно, а не конспиративно. Часто у нас тяжелая атмосфера на трибунах. Выходит спортсмен перед программой, у него 30 секунд. Почему бы на 15 секунд не высветить на экране его профайл? Такая-то интрига, играет на таком-то инструменте, любит собак или кошек. Рассказывать о людях. Посмотрите, что в боях сделали из обычного выхода спортсменов на арену.

— Почти культ.

— Вот именно. Я часто вижу на фигурном катании людей, которые ничего не понимают. Возможное будущее — выдача наушников у стадиона, в которых параллельно будет комментарий. Если международные соревнования — разные языки. Потому что обычно все ждут последнюю разминку, все сводится к трем-четырем прокатам, а на предыдущих скучают. А ни на одну минуту нельзя дать зрителю расслабиться, даже отпустить в туалет его нельзя! Такое должно быть напряжение.

— Сложно держать в таком напряжении на первых разминках.

— Привлекать надо не только тем, что на катке, но и вокруг. Нужно приводить бывших олимпийских чемпионов, звезд, с ними надо делать мини-интерактив в паузах. Тиктокерам сейчас платят по 10-20 тысяч долларов только ради того, чтобы они пришли на концерт и оставили о нем пост.

В фигурном катании надо обеспечить понимание происходящего. Это должно стать главной задачей маркетинга. Чтобы фигурным катанием заинтересовался пришедший впервые человек. Фанат и так в нем разбирается, но не надо думать, что фанаты — все вокруг.