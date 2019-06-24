Иван Букин: "После чемпионата мира отец был счастлив"

Вице-чемпион Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, рассказал об эмоциях своего отца олимпийского чемпиона Андрея Букина после 4-го места дуэта на чемпионате мира.

– Обычно папа скуп на похвалы. Если и хвалит, то всегда говорит и о наших ошибках. А после чемпионата мира отец нам сказал, что смотрел и был счастлив. Что мы катались и выкладывались до конца, сделали все, что могли, и он это видел, – рассказал Букин в интервью ФФКР.

Степанова и Букин также являются двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы, неоднократными победителями этапов "Гран-при", чемпионами мира среди юниоров-2012/13. Андрей Букин – олимпийский чемпион Олимпийских Игр в Сеуле-1988 в танцах на льду в паре с Натальей Бестемьяновой.