Итоги выступления российских фигуристов в минувшем сезоне будут подведены 22 мая

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) подведет итоги выступления национальных команд в минувшем сезоне 22 мая. На чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме сборная России завоевала пять медалей, включая одно золото, два серебра и две бронзы.

- Итоги сезона будут подведены 22 мая, - приводит ТАСС слова президента ФФКР Александра Горшкова.

Напомним, на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завоевала золото, а Евгения Медведева - бронзу в соревнованиях одиночниц. В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро, Наталья Забияко и Александр Энберт - бронзу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

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