ISU признал Косторную лучшим новичком сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) назвал чемпионку Европы по фигурному катанию Алену Косторную победительницей в номинации премии Skating Awards «Лучший новичок».

В прошедшем сезоне 16-летняя Косторная завоевала золото на ЧЕ в австрийском Граце. Фигуристка одержала победу в Финале «Гран-при» в итальянском Турине. На ее счету также серебряная медаль чемпионата России.

В этой номинации Косторная обошла соотечественницу Александру Трусову и южнокорейскую спортсменку Ю Ен.