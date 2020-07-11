ISU признал Косторную лучшим новичком сезона
11 июля 2020, 17:25
Международный союз конькобежцев (ISU) назвал чемпионку Европы по фигурному катанию Алену Косторную победительницей в номинации премии Skating Awards «Лучший новичок».
В прошедшем сезоне 16-летняя Косторная завоевала золото на ЧЕ в австрийском Граце. Фигуристка одержала победу в Финале «Гран-при» в итальянском Турине. На ее счету также серебряная медаль чемпионата России.
В этой номинации Косторная обошла соотечественницу Александру Трусову и южнокорейскую спортсменку Ю Ен.
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