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ISU признал Косторную лучшим новичком сезона

11 июля 2020, 17:25
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Международный союз конькобежцев (ISU) назвал чемпионку Европы по фигурному катанию Алену Косторную победительницей в номинации премии Skating Awards «Лучший новичок».

В прошедшем сезоне 16-летняя Косторная завоевала золото на ЧЕ в австрийском Граце. Фигуристка одержала победу в Финале «Гран-при» в итальянском Турине. На ее счету также серебряная медаль чемпионата России.

В этой номинации Косторная обошла соотечественницу Александру Трусову и южнокорейскую спортсменку Ю Ен.

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