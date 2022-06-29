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Сегодня, 17:46

Тарасова: «Дэвис и Смолкин в США? Это чистой воды неправда!»

Тарасова считает неправдой просмотр Дэвис и Смолкина в сборную США
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Я в сплетнях не участвую. Я нахожусь в России, а они в Америке, ни в каких журналах или выпусках газет это не печаталось, никаких интервью тоже не было, поэтому это чистой воды неправда», — сказала Тарасова «СЭ».

В начале июня мать Дэвис, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, назвала информацию о смене флага фейком.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Татьяна Тарасова
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