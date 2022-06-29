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Отец Смолкина о свадьбе с Дэвис: «Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история»

Отец фигуристка Смолкина опроверг информацию о женитьбе сына с Дэвис
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отец фигуриста Глеба Смолкина, актер Борис Смолкин опроверг информацию о женитьбе сына с Дианой Дэвис.

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке, тренируются», — цитирует Смолкина Woman.ru.

В среду, 29 июня, The Skating Lesson сообщил, что российские фигуристы поженились в США.

Ранее этот же источник утверждал, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США 30 июня.

Напомним, что Диана Дэвис — дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

Источник: https://www.woman.ru/news/sami-udivleny-boris-smolkin-prokommentiroval-novost-o-svadbe-ego-syna-i-docheri-eteri-tutberidze-id740859/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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Источник: Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в США
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