Отец Смолкина о свадьбе с Дэвис: «Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история»

Отец фигуриста Глеба Смолкина, актер Борис Смолкин опроверг информацию о женитьбе сына с Дианой Дэвис.

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это. Рассказывал, что тренируются, катаются, готовятся к выступлениям. Все у них в порядке, тренируются», — цитирует Смолкина Woman.ru.

В среду, 29 июня, The Skating Lesson сообщил, что российские фигуристы поженились в США.

Ранее этот же источник утверждал, что Дэвис и Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США 30 июня.

Напомним, что Диана Дэвис — дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.