Ирина Слуцкая назвала свою тайную слабость

Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в своем Instagram рассказала, что посещение магазинов — это ее страсть.

— Если я вижу магазин, я не могу пройти мимо. И не факт, что я выйду с покупкой, — написала Слуцкая. — Мне просто, как женщине, всегда что-то надо: побрякушки, тарелку красивую, стакан, который нам, мне так кажется, обязательно нужен. Открою страшную тайну! В последнее время я подсела на интернет-магазины.