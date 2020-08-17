Ирина Слуцкая назвала свою тайную слабость
Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в своем Instagram рассказала, что посещение магазинов — это ее страсть.
— Если я вижу магазин, я не могу пройти мимо. И не факт, что я выйду с покупкой, — написала Слуцкая. — Мне просто, как женщине, всегда что-то надо: побрякушки, тарелку красивую, стакан, который нам, мне так кажется, обязательно нужен. Открою страшную тайну! В последнее время я подсела на интернет-магазины.
МОЯ СЛАБОСТЬ? Моя настоящая страсть — это магазины?. Если я вижу магазин, я не могу пройти мимо. И не факт, что я выйду с покупкой. Мне просто, как женщине, всегда что-то надо: побрякушки, тарелку красивую, стакан, который нам, мне так кажется, обязательно нужен? . Открою вам страшную тайну!? В последнее время я подсела на интернет-магазины?. Когда все засыпают, я захожу на сайты и пролистываю страницы в поисках чего-нибудь интересного и всегда это нахожу! Я заказываю продукты, украшения для интерьера, постельное белье. Считаю, что этого должно быть много дома?. Доставка уже, наверное, смеётся надо мной??? . Поддержите меня в комментариях!?? Расскажите о вашей тайной слабости? . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #фигуристка #фактыобомне #посекретувсемусвету