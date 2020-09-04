Ильиных расплакалась после проката Жилиной на юниорском первенстве Москвы

Подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина успешно откатала произвольную программу на юниорском первенстве Москвы, набрав в сумме 196,92 балла и сделав четверной тулуп.

За прокатом эмоционально наблюдала новый член тренерского штаба Плющенко олимпийская чемпионка Елена Ильиных, которая не сумела сдержать слез после выступления.

В итоге Жилина заняла второе место, с большим отрывом уступив ученице Этери Тутберидзе Софье Акатьевой. (Дмитрий Кузнецов)