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Ильиных расплакалась после проката Жилиной на юниорском первенстве Москвы

18:22
Елена Ильиных. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Елена Ильиных. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Подопечная Евгения Плющенко Вероника Жилина успешно откатала произвольную программу на юниорском первенстве Москвы, набрав в сумме 196,92 балла и сделав четверной тулуп.

За прокатом эмоционально наблюдала новый член тренерского штаба Плющенко олимпийская чемпионка Елена Ильиных, которая не сумела сдержать слез после выступления.

В итоге Жилина заняла второе место, с большим отрывом уступив ученице Этери Тутберидзе Софье Акатьевой. (Дмитрий Кузнецов)

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