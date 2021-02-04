Быстров: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы грудь»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров рассказал в беседе с «СЭ» о своем отношении к фигурному катанию.

— Вы сказали, что ваша дочка занимается фигурным катанием. Следите за этим видом спорта?

— Конечно, слежу. Мне это интересно. Для меня главный фаворит — моя дочь. Очень переживаю за нее.

— А как же Загитова и Медведева?

— Слышал об их скором противостоянии в роли тренеров. Но я буду болеть за красивое катание. И Женя, и Алина — молодцы. Они многого добились в спорте. Считаю, обе заслужили уважение.

— В фигурном катании становятся чемпионами в 15-17 лет. И чем старше фигуристка, тем ей сложнее. Согласны?

— Да. Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология.

— Например, та же Анна Семенович. С ее размером груди ей пришлось тяжко в фигурном катании.

— Ну вот о чем я и говорю. Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи, — сказал Быстров.

(Данил Алешин, Владислав Флегонтов)

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