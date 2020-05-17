Бывшая финская фигуристка Киира Корпи отреагировала на слова тренера Татьяны Тарасовой. Ей не понравилось интервью Корпи, в котором она раскритиковала группу Этери Тутберидзе.

— Хорошо, что я не понимаю на русском языке, -цитирует yle Корпи. — Мне известно, что некоторых мои слова расстроили, например, Татьяну Тарасову. Но также нашлись люди, которые поблагодарили меня за то, что озвучила эти проблемы вслух.

Корпи также призналась, что не совсем согласна с мнением журналиста The Guardian, написавшего статью про «русских кукол, изменивших фигурное катание».

Корпи — серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы