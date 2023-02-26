Алиев получил приглашение на турнир по шоу-программам
Российский фигурист Дмитрий Алиев будет участвовать в турнире по шоу-программам.
«Мне пришло приглашение», — сказал чемпион Европы журналистам.
Соревнования по шоу-программам по фигурному катанию пройдут в Москве 18 марта. Это новый турнир, созданный Федерацией фигурного катания России. Участникам предстоит показать номер, с которым они ранее нигде не выступали.
Полный список фигуристов, которые примут участие в турнире, будет обнародован 1 марта. Победитель получит 5 миллионов рублей, за второе место — 3 миллиона, за третье — 1 миллион.
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