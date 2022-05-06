Туктамышева прыгнула четверной тулуп на сборе в Армении

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировочном сборе в Армении. Видео спортсменка опубликовала в соцсетях.

«Долгожданный четверной тулуп! Шикарное завершение сбора! Когда шашлык и прекрасные виды Армении идут на пользу», — написала Туктамышева.

https://t.me/team_tuktik/2091

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она заняла седьмое место на чемпионате России.