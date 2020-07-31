Хэштег «Я поддерживаю Алену Косторную» вышел в топ трендов Twitter

Пользователи Twitter устроили акцию поддержки фигуристке Алене Косторной. Поклонники вывели в тренды хэштег #ISupportAlionaKostornaia («Я поддерживаю Алену Косторную»).

Сегодня тренер Этери Тутберидзе объявила, что чемпионка Европы-2020 покидает ее группу и будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.

В мае от Тутберидзе ушла другая ее воспитанница — Александра Трусова, которая также будет заниматься в академии Плющенко.