Хэштег «Я поддерживаю Алену Косторную» вышел в топ трендов Twitter
20:47
Пользователи Twitter устроили акцию поддержки фигуристке Алене Косторной. Поклонники вывели в тренды хэштег #ISupportAlionaKostornaia («Я поддерживаю Алену Косторную»).
Сегодня тренер Этери Тутберидзе объявила, что чемпионка Европы-2020 покидает ее группу и будет заниматься в академии Евгения Плющенко.
Косторная в сезоне-2019/20 стала чемпионкой Европы и выиграла финал «Гран-при», также на ее счету серебро и две бронзы чемпионатов России.
В мае от Тутберидзе ушла другая ее воспитанница — Александра Трусова, которая также будет заниматься в академии Плющенко.
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