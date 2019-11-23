Японец Юдзуру Ханю выиграл этап «Гран-при» в Японии. Вторым стал француз Кевин Аймо. Замкнул тройку Роман Садовский из Канады.

Россиянин Сергей Воронов показал шестой результат в произвольной программе и занял четвертое итоговое место.

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 195,71

2. Роман Садовский (Канада) — 168,99

3. Кевин Аймо (Франция) — 158,55

4. Джейсон Браун (США) — 157,54

5. Сота Ямамото (Япония) — 151,39

6. Сергей Воронов (Россия) — 150,42

7. Антон Шулепов (Россия) — 146,62

8. Макар Игнатов (Россия) — 143,98

Итог

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 305,05

2. Кевин Аймо (Франция) — 250,02

3. Роман Садовский (Канада) — 247,50

4. Сергей Воронов (Россия) — 239,05

5. Джейсон Браун (США) — 231,27

6. Сота Ямамото (Япония) — 226,27

7. Макар Игнатов (Россия) — 222,45

8. Антон Шулепов (Россия) — 218,38