Ханю выиграл этап «Гран-при» в Японии, Воронов — четвертый
Японец Юдзуру Ханю выиграл этап «Гран-при» в Японии. Вторым стал француз Кевин Аймо. Замкнул тройку Роман Садовский из Канады.
Россиянин Сергей Воронов показал шестой результат в произвольной программе и занял четвертое итоговое место.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 195,71
2. Роман Садовский (Канада) — 168,99
3. Кевин Аймо (Франция) — 158,55
4. Джейсон Браун (США) — 157,54
5. Сота Ямамото (Япония) — 151,39
6. Сергей Воронов (Россия) — 150,42
7. Антон Шулепов (Россия) — 146,62
8. Макар Игнатов (Россия) — 143,98
Итог
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 305,05
2. Кевин Аймо (Франция) — 250,02
3. Роман Садовский (Канада) — 247,50
4. Сергей Воронов (Россия) — 239,05
5. Джейсон Браун (США) — 231,27
6. Сота Ямамото (Япония) — 226,27
7. Макар Игнатов (Россия) — 222,45
8. Антон Шулепов (Россия) — 218,38