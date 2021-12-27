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Провокационный номер Туктамышевой на шоу Москвиной. Видео

22:38
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с номером на шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвященном 80-летию тренера.

25-летняя фигуристка показала программу под песню The Sparkling Diamonds из мюзикла «Мулен Руж».

На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место и была включена в состав сборной России на чемпионат Европы только в качестве запасной.

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