Провокационный номер Туктамышевой на шоу Москвиной. Видео
22:38
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с номером на шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвященном 80-летию тренера.
25-летняя фигуристка показала программу под песню The Sparkling Diamonds из мюзикла «Мулен Руж».
На прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место и была включена в состав сборной России на чемпионат Европы только в качестве запасной.
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