Гуменник, Шанаева и Нарижный выступят на турнире в Загребе
14:14
Российский фигурист Петр Гуменник выступит на турнире Golden Spin of Zagreb. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.
Также от России заявлены Андрей Мозалев, спортивная пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также танцевальные дуэты Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
Турнир пройдет с 7 по 11 декабря в Хорватии.
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