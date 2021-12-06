Гуменник, Шанаева и Нарижный выступят на турнире в Загребе

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на турнире Golden Spin of Zagreb. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Также от России заявлены Андрей Мозалев, спортивная пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также танцевальные дуэты Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Турнир пройдет с 7 по 11 декабря в Хорватии.