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Гуменник, Шанаева и Нарижный выступят на турнире в Загребе

14:14
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Российский фигурист Петр Гуменник выступит на турнире Golden Spin of Zagreb. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Также от России заявлены Андрей Мозалев, спортивная пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, а также танцевальные дуэты Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Турнир пройдет с 7 по 11 декабря в Хорватии.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/fsevent00111006.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора
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