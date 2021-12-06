Журова о словах Тарасовой в адрес Гном Гномыча: «Детям нельзя говорить перспективные они или бесперспективные»

Депутат Госдумы РФ, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова Татьяны Тарасовой о потенциале сына Яны Рудковской.

«Я не буду обсуждать Татьяну Анатольевну — она действительно имеет право на свое мнение. Каждый эксперт имеет. Выскажу свою точку зрения на этот счет. Считаю, что детям до определенного возраста вообще нельзя говорить перспективные они или бесперспективные. От слова «совсем». Если вы хотите, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они занимались спортом, если ребенку в семь лет скажут, что он бесперспективный — это неправильно. Пусть он занимается, пусть получает удовольствие.

Вы знаете, когда ко мне обращались и просили показать шестилетнего ребенка Ирине Александровне Винер, я ответила: «Не вздумайте этого делать». Девочке сейчас нравится заниматься спортом, а если ей Винер сейчас приговор объявит, вы что, бросите гимнастику и будете с этим жить? А она у вас выигрывает какие-то соревнования, ей нравится, пусть она занимается. Когда ей будет 15-16 лет и она будет понимать, что нет роста, нет результата, тогда и решит. А так, она будет заниматься и радоваться тому, что любит спорт.

Никакому ребенку говорить, что он бесперспективный, в таком возрасте нельзя. Я много видела «бесперспективных» детей, которые своим трудолюбием добивались результата. И не знаю ни одного специалиста, который на сто процентов сказал бы, что тот или иной ребенок бесперспективный», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Ранее Тарасова заявила, что пока не видит потенциала в Александре (Гном Гномыч).