Медведева снялась в клипе Милохина и Баскова

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в клипе тиктокера Дани Милохина и певца Николая Баскова на песню «Дико влюблены».

22-летняя фигуристка появляется в клипе в эпизодической роли.

Напомним, что Медведева выступает в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.