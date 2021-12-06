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Медведева снялась в клипе Милохина и Баскова

14:10
Евгения Медведева. Фото «СЭ»
Евгения Медведева. Фото «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в клипе тиктокера Дани Милохина и певца Николая Баскова на песню «Дико влюблены».

22-летняя фигуристка появляется в клипе в эпизодической роли.

Напомним, что Медведева выступает в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=0t0xHK4_wvY

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Карен Саркисян все материалы автора
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