Медведева снялась в клипе Милохина и Баскова
14:10
Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в клипе тиктокера Дани Милохина и певца Николая Баскова на песню «Дико влюблены».
22-летняя фигуристка появляется в клипе в эпизодической роли.
Напомним, что Медведева выступает в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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