Гуменник показал фрагменты новой произвольной программы под музыку из балета «Спартак»

Российский фигурист Петр Гуменник показал фрагменты новой произвольной программы.

В сезоне-2021/22 он будет выступать под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна. 15 июля стало известно, что хореографами программы станут Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов.

Короткая программа Гуменника поставлена под композицию «Leave A Light On» Тома Уокера.

19-летний спортсмен дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Он завоевал бронзу московского этапа «Гран-при» и стал победителем пятого этапа Кубка России.