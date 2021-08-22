Гуменник показал фрагменты новой произвольной программы под музыку из балета «Спартак»
17:49
Российский фигурист Петр Гуменник показал фрагменты новой произвольной программы.
В сезоне-2021/22 он будет выступать под музыку из балета «Спартак» Арама Хачатуряна. 15 июля стало известно, что хореографами программы станут Николай Морошкин и Дмитрий Пимонов.
Короткая программа Гуменника поставлена под композицию «Leave A Light On» Тома Уокера.
19-летний спортсмен дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Он завоевал бронзу московского этапа «Гран-при» и стал победителем пятого этапа Кубка России.
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