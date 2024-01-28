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Сегодня, 17:29

Гуменник: «Отметку 300 баллов я преодолел, теперь надо идти к 310-330 очкам»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион Санкт-Петербурга Петр Гуменник поделился эмоциями от победы на городском турнире и пообещал улучшать свой результат. Он набрал за короткую и произвольную программы 300,29 балла.

«В прокате лучше всегда больше баллов получать. Экзамен по матанализу сдал, даже перестарался, готовился к четверке, чуть не хватило до пятерки. Но я не самый сложный вариант катал. Какой максимум я могу набрать? Наверное, при таком контенте это максимум. 320, 330 баллов? Надо идти к этим постепенно. Планку 300 я преодолел, надо идти к 310 теперь.

Я установил два лучших результата в сезоне, но не выиграл чемпионат России? Да, это обидно. Некоторые важные старты я все-таки выиграл, правда, но главный — нет. Но только сильнее увеличивается мотивация оттачивать прыжки.

Пропущу ли здесь церемонию награждения, как на чемпионате России? Посмотрим, я тут тоже приболел немного», — сказал Гуменник.

В нынешнем сезоне 21-летний фигурист стал третьим на чемпионате России и победил на этапе «Гран-при» России в Самаре.

 
Петр Гуменник
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