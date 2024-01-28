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Сегодня, 18:02

Гущина победила на чемпионате Санкт-Петербурга

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Ксения Гущина победила на чемпионате Санкт-Петербурга. По сумме двух программ она набрала 216,21 балла и на 3,9 балла опередила ближайшую соперницу Анну Фролову (212,31), которая заняла второе место. Третьей стала София Захарова, которая получила от судей 201,89 балла.

Среди мужчин победителем стал Петр Гуменник.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Женщины
Итоговые результаты

1. Ксения Гущина — 216,21 балла.

2. Анна Фролова — 212,31.

3. София Захарова — 201,89.

Ксения Гущина
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