Гулякова: «Скажу честно, не очень ожидала, что получится попасть в тройку»

Российская фигуристка, победитель финала Кубка России 2020 Анастасия Гулякова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на «Гран-при России». Спортсменка Алексея Мишина выступила без серьезных ошибок и впервые в карьере выиграла бронзовую медаль на этапе «Гран-при». Победу одержала другая ученица Мишина Елизавета Туктамышева.

— Скажу честно, я не очень ожидала, что так получится, но боролась до конца и очень рада, что получилось попасть в тройку, — сказала Гулякова.

— С какими эмоциями смотрели за выступлением Елизаветы Туктамышевой?

— Я за Лизу очень переживала, потому что она борец. Борется всегда до конца и она умница, что сделала сегодня свои акселя. И сделала чисто дальше всю программу.

— Насколько этот старт упростит подготовку к чемпионату России?

— Это точно шаг вперед. Но есть над чем работать, есть недочеты, будем из исправлять. Следующий старт у меня это пятый этап Кубка России, тоже здесь, в Мегаспорте. Будем стараться достичь большего.

— Алексей Николаевич успел что-то сказать вам?

— Он сказал, что очень мной доволен, но мы работаем дальше. (Рустам Имамов)