«Мы друзья, но...» Медведева и Милохин рассказали о своих отношениях
14:51
Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказали о своих взаимоотношениях.
— Вы друзья или что-то большее?
«Мы друзья, 100 процентов, конечно», — ответила Медведева.
«Мы друзья, я думаю. Но...» — сказал Милохин.
«Но об этом мы вам расскажем в следующей серии», — добавила Медведева.
«Есть красивые девушки, и как будто бы она не может мне нравится. Но ты не думаешь о том, что, если она нравится, это значит, что вы будете встречаться и будете вместе на всю жизнь. Она нравится, и ты живешь с этим. Все хорошо», — рассказал Милохин.
Пара вместе выступает в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
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