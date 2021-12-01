«Мы друзья, но...» Медведева и Милохин рассказали о своих отношениях

Российская фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказали о своих взаимоотношениях.

— Вы друзья или что-то большее?

«Мы друзья, 100 процентов, конечно», — ответила Медведева.

«Мы друзья, я думаю. Но...» — сказал Милохин.

«Но об этом мы вам расскажем в следующей серии», — добавила Медведева.

«Есть красивые девушки, и как будто бы она не может мне нравится. Но ты не думаешь о том, что, если она нравится, это значит, что вы будете встречаться и будете вместе на всю жизнь. Она нравится, и ты живешь с этим. Все хорошо», — рассказал Милохин.

Пара вместе выступает в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.