Горшков: «Состав сборной определится в основном по чемпионату России, но возможны обстоятельства»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказал о критериях отбора в сборную на вторую часть сезона.

— У нас как федерации нет специальных целей, если говорить о результатах девушек на «Гран-при». Главное, чтобы все выступили успешно. Эти результаты никак не отразятся на чемпионате России, там отдельный турнир. Хочется увидеть прогресс по сравнению с Кубком России.

Что касается отбора в сборную, то критерии и до этого учитывали определенные обстоятельства. Да, сборная определяется в основном по чемпионату России, но даже в критериях записано, что выступления на «Гран-при» — учитываются. (Дмитрий Кузнецов)