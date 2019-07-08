Горшков отметил, что Боброва и Соловьев много сделали для фигурного катания России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал объявление олимпийской чемпионки командного турнира в Сочи-2014 Екатерины Бобровой об окончании спортивной карьеры. Она выступала в паре с Дмитрием Соловьевым.

– Катя и Дима – очень хорошие ребята, они много сделали для нашего фигурного катания. У них была непростая спортивная судьба, у Димы были проблемы с коленом, которые заставили их пропустить сезон, – приводит ТАСС слова Горшкова. – На их пути возникали и другие проблемы, но тем не менее они показали себя бойцами: с определенного периода они выступали очень надежно – показывали максимум того, на что были способны. Это была яркая пара, и Катя была ее украшением.

Танцевальная пара Боброва/Соловьев также являются серебряными призерами командного турнира Пхенчхана-2018, семикратными чемпионами страны и чемпионами Европы (2013).

Олимпийская чемпионка Боброва завершила карьеру