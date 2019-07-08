Олимпийская чемпионка Боброва завершила карьеру

Олимпийская чемпионка командного турнира командного турнира в Сочи-2014 Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым в своем Instagram объявила об окончании спортивной карьеры.

– Друзья, болельщики и просто любители фигурного катания! Из-за многочисленных вопросов хочется сделать официальное заявление. Я завершаю свой путь в спорте! И делаю это ни о чем не жалея и с радостью в сердце! Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений! Фигурное катание закалило меня как спортсмена и многому научило! Эта большая часть меня и моей жизни подошла к завершению. Но я перелистываю страницу и начинается не менее интересная и полная приключений жизнь!

В первую очередь я теперь счастливая мама. Ну и куда же без фигурного катания? Мы с Дмитрием Соловьевым продолжим радовать вас своим катанием в шоу! Будем раскрываться в новых амплуа и удивлять невероятными образами. Хочется поклониться до земли и сказать спасибо всем тем, кто всегда был с нами и в нас верил до последнего, – написала фигуристка.

Танцевальная пара Боброва/Соловьев также являются серебряными призерами командного турнира Пхенчхана-2018, семикратными чемпионами страны и чемпионами Европы (2013).