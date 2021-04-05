Глейхенгауз поставил новую программу для Тарасовой и Морозова

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объявил о новой постановке для спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Один из сюрпризов, премьеру которого вы увидите завтра на нашем шоу, новая постановка для нашей прекрасной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова!

Ребята Мега профессионалы, было здорово с ними поработать и дать им новые образы», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Новый номер Тарасова и Морозов покажут 6 апреля во дворце спорта «Мегаспорт», где состоится шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду».