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Глейхенгауз поставил новую программу для Тарасовой и Морозова

21:22
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объявил о новой  постановке для спортивной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«Один из сюрпризов, премьеру которого вы увидите завтра на нашем шоу, новая постановка для нашей прекрасной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова!

Ребята Мега профессионалы, было здорово с ними поработать и дать им новые образы», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Новый номер Тарасова и Морозов покажут 6 апреля во дворце спорта «Мегаспорт», где состоится шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду».

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