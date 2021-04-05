Первый канал покажет командный чемпионат мира по фигурному катанию
20:54
Первый канал будет показывать командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Японии.
Расписание трансляций:
15 апреля, 12.15 (московское время)
Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа.
16 апреля, 12.15
Пары. Короткая программа
Танцы на льду. Произвольный танец
Мужчины. Произвольная программа
17 апреля, 10.15
Пары. Женщины. Произвольная программа
18 апреля, 15.15
Показательные выступления
6
Зачет
vs
1
Офсайд
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