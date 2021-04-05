Первый канал покажет командный чемпионат мира по фигурному катанию

Первый канал будет показывать командный чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Японии.

Расписание трансляций:

15 апреля, 12.15 (московское время)

Танцы на льду. Ритм-танец.

Женщины. Мужчины. Короткая программа.

16 апреля, 12.15

Пары. Короткая программа

Танцы на льду. Произвольный танец

Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, 10.15

Пары. Женщины. Произвольная программа

18 апреля, 15.15

Показательные выступления