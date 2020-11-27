Гачинский жестко поговорил с учеником и ударил полотенцем: «Три месяца не можешь вспомнить тулуп и сальхов!» Видео

В соцсети попало видео, на котором тренер школы «Звездный лед» Артур Гачинский устраивает жесткий разбор полетов одному из учеников.

Бронзовый призер чемпионата мира недоволен тем, как тот делает группировку. Когда сделано видео — неизвестно, но судя по тому, что фигурист пытается «вспомнить» тулуп и сальхов, оно может быть свежим. Спортсмен обещает вспомнить прыжки «через день», чем тренер явно недоволен. В какой-то момент Гачинский бьет ребенка полотенцем.

Артур Гачинский — один из лучших российских одиночников начала 2010-х, он завоевал бронзу на домашнем чемпионате мира 2011 года, серебро на чемпионате Европы 2012-го и стал двукратным вице-чемпионом России. Сейчас он тренирует в школе «Звездный лед» Алексея Мишина. (Дмитрий Кузнецов)

«Планка группой Тутберидзе поднята очень высоко». Мнение Артура Гачинского