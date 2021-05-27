Forbes включил Щербакову в топ-30 самых перспективных россиян
16:00
17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова вошла в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Его героями являются люди, к 30 годам получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне.
Также в список вошли 26-летний вратарь «Тампы» Андрей Василевский и 19-летний киберспортсмен Дмитрий Sh1ro Соколов.
В числе номинантов в категории «Спорт и киберспорт» были: киберспортсмен Джами Jame Али, футболист Алексей Миранчук, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратный призер Игр-2018 в лыжных гонках Юлия Ступак, автогонщик Роберт Шварцман, боец MMA Петр Ян и теннисист Андрей Рублев.
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