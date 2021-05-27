Рассмотрение вопроса о возрастном цензе в фигурном катании перенесли на 2022 год

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что вопрос об увеличении возрастного ценза в фигурном катании рассмотрят на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в 2022 году.

«Голосование конгресса ISU в нынешнем году пройдет в онлайн-режиме, решения будут приниматься по ключевым вопросам, важным для жизнеобеспечения организации. Голосования по ним пройдут по электронной почте с 15 по 22 июня. Результаты голосования будут оглашены 30 июня. Рассмотрение большинства вопросов, в том числе увеличения возрастного ценза, разделения судейских бригад и ряда прочих отложено на 2022 год, когда планируется провести конгресс в Пхукете», — цитирует ТАСС Горшкова.

В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпиадах допускаются спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. ISU планирует рассмотреть вопрос о повышении возрастного ценза до 16-17 лет.