Этап юниорского Гран-при в Риге: расписание и видеотрансляции Первого канала
09:00
С 5 по 7 сентября в Риге проходит третий этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.
Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.
Расписание трансляций (время — московское)
5 сентября, четверг
12.55 Девушки, короткая программа
18.25 Юноши, короткая программа
6 сентября, пятница
12.55 Танцы, ритм-танец
16.25 Девушки, произвольная программа
7 сентября, суббота
12.40 Юноши, произвольная программа
17.15 Танцы, произвольный танец