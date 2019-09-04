Этап юниорского Гран-при в Риге: расписание и видеотрансляции Первого канала

С 5 по 7 сентября в Риге проходит третий этап юниорского Гран-при сезона-2019/2020 по фигурному катанию.

Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин.

Видеотрансляции в режиме онлайн также доступны на этой странице и на любом удобном устройстве.

Расписание трансляций (время — московское)

5 сентября, четверг

12.55 Девушки, короткая программа

18.25 Юноши, короткая программа

6 сентября, пятница

12.55 Танцы, ритм-танец

16.25 Девушки, произвольная программа

7 сентября, суббота

12.40 Юноши, произвольная программа

17.15 Танцы, произвольный танец