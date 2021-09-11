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Российский фигурист объяснил причины снятия с олимпийского отбора за несколько дней до его начала

15:16
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Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев после короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Челябинске рассказал о том, что не снимался с турнира Nebelhorn Trophy, но возникли проблемы со здоровьем, которые вынудили делегацию сделать замену.

На Nebelhorn Trophy России предстоит отстоять третью квоту у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

— Эту музыку я нашел благодаря Тессе Верчу и Скотту Мойру. Хочется преподнести все красиво. В программе я иду за своей мечтой, которую олицетворяет звезда. Когда она в моих руках, она может тянуть меня в разные стороны. Эта программа не гнетет.

Я не отказывался от участия в Nebelhorn Trophy. Есть обстоятельства. Я сам не снимался. Это вопрос скорее к делегации — мы им все озвучили, и они приняли решение. С моей подготовкой все нормально. Просто... ладно, чего таить. Просто не хочется, чтобы это раздували. Есть моменты, которые нужно будет порешать со здоровьем после Челябинска. Что-то типа профилактики. Мы поставили в известность нашу делегацию, и они решили, что мне не нужно принимать там участие. Кто поедет вместо меня — не знаю. Но федерация не ошибется, приняв решение по итогам контрольных прокатов.

Если все будет хорошо, я планирую участие на турнирах в Венгрии и Финляндии. Если не получится — то есть Йошкар-Ола, Кубок России. Будет ли он таким же престижным, как в прошлом сезоне? За всех, кто может поехать, говорить не буду, но логичнее, если есть возможность, поехать за рубеж набрать очки.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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