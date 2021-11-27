«Вот так кататься нельзя». Ягудин восхитился выступлением Валиевой на этапе «Гран-при» в России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин восхитился выступлением Камилы Валиевой на этапе «Гран-при» в России.

«Вот так кататься нельзя. Это какое-то безумие. Честно, нет слов.

Самое главное, что в этот олимпийский сезон она выдает такие прокаты. То есть в голове идет какое-то спокойствие за будущее. Она делает колоссальные шаги в развитии.

Но я бы обратил внимание на тренеров. Они все равно были чем-то недовольны. Они всегда стремятся к максимуму», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Российская фигуристка с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России.

В произвольной Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.