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Валиева, Туктамышева и Хромых вышли в финал серии «Гран-при»

21:11
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева вышла в финал серии «Гран-при» сезона-2021/22. Она победила на этапах в России и Канаде, получила 30 очков и прошла в финал.

Место в финале также гарантировали себе Елизавета Туктамышева (26 очков) и Майя Хромых (24 очка). На этапе в Сочи они заняли второе и третье место соответственно.

Ранее в финал отобрались россиянки Анна Щербакова и Алена Косторная. Также на турнире выступит Каори Сакамото из Японии.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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