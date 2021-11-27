Валиева, Туктамышева и Хромых вышли в финал серии «Гран-при»

Российская фигуристка Камила Валиева вышла в финал серии «Гран-при» сезона-2021/22. Она победила на этапах в России и Канаде, получила 30 очков и прошла в финал.

Место в финале также гарантировали себе Елизавета Туктамышева (26 очков) и Майя Хромых (24 очка). На этапе в Сочи они заняли второе и третье место соответственно.

Ранее в финал отобрались россиянки Анна Щербакова и Алена Косторная. Также на турнире выступит Каори Сакамото из Японии.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.