«Посмотрим, какой конвейер будет у Тутберидзе в возрасте Мишина». Гербольдт сравнила двух лучших российских тренеров одиночников

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в видеоинтервью «СЭ» сравнила достижения Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

— Встречается мнение, что за Туктамышевой в группе Мишина никого из сильных одиночниц нет. В одной школе есть конвейер, а в другой — не придерживают ли остальных высокие результаты Елизаветы?

— Может, это грубо с моей стороны, но давайте подождем, когда Этери Георгиевна доживет до его лет, и в его возрасте какой у нее будет конвейер. У него уже было очень много олимпийских чемпионов и призеров. Не было такого, что он 10 лет провел без спортсменов. Он достаточный результат уже показал. Может, Лиза в этом сезоне будет некой финальной точкой. В таком возрасте сложно много летать, у него появился хороший мальчик. У кого еще у нас есть и мужчины, и женщины в топе? Не думаю, что Лиза — просто вспышка. Детей все растят.