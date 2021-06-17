Фигуристы Степанова и Букин до этапов Гран-при рассчитывают выступить в серии «Челленджер»

Тренеры фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук и Александр Свинин рассказали, что спортсмены рассчитывают в олимпийском сезоне выступить на двух турнирах серии «Челленджер».

«Ждем распределения по этапам Гран-при, а перед ними хотели бы выступить как минимум на двух турнирах серии «Челленджер», чтобы иметь возможность вкатать программы к сезону. Также Саша и Иван будут задействованы в шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки, за что ей большое спасибо — это важный и нужный опыт для фигуристов», — цитирует Савина ТАСС.

На данный момент Степанова и Букин готовятся к сезону в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

Ирина Жук сообщила, что пара работает над постановкой короткого танца.