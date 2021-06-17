Фигуристы Степанова и Букин до этапов Гран-при рассчитывают выступить в серии «Челленджер»
13:51
Тренеры фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук и Александр Свинин рассказали, что спортсмены рассчитывают в олимпийском сезоне выступить на двух турнирах серии «Челленджер».
«Ждем распределения по этапам Гран-при, а перед ними хотели бы выступить как минимум на двух турнирах серии «Челленджер», чтобы иметь возможность вкатать программы к сезону. Также Саша и Иван будут задействованы в шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки, за что ей большое спасибо — это важный и нужный опыт для фигуристов», — цитирует Савина ТАСС.
На данный момент Степанова и Букин готовятся к сезону в учебно-тренировочном центре «Новогорск».
Ирина Жук сообщила, что пара работает над постановкой короткого танца.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю