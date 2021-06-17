Российская фигуристка Аделина Сотникова вспомнила о своей победе на чемпионате России в Казани в 2009 году. На этом турнире девушка обошла Елизавету Туктамышеву.

«Это одна из важнейших побед в моей жизни, потому, что я впервые стала чемпионкой страны. В принципе, на этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом? Но итоги чемпионата дали ответ на этот вопрос, мое сознание стало еще больше стремиться к тому, чтобы продолжить занятия спортом, уделять ему больше времени. Все поменялось настолько, что я тогда реально почувствовала желание выступать на международной арене, стать участницей больших чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. После чемпионата в Казани это стало уже моей мечтой», — цитирует спортсменку «Реальное время».

24-летняя Сотникова четыре раза выигрывала золото чемпионата страны. В марте 2020 года фигуристка объявила о завершении карьеры.