«Дуремар из Подмосковья». Плющенко показал, как выпускает рыб в пруд

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своем Instagram. Экс-фигурист показал, как выпускает рыб в пруд.

«Дуремар из Подмосковья», — подписал ролик Плющенко.

Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Двукратный олимпийский чемпион становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона.

На данный момент у Плющенко в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону.