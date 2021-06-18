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«Дуремар из Подмосковья». Плющенко показал, как выпускает рыб в пруд

08:39
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своем Instagram. Экс-фигурист показал, как выпускает рыб в пруд.

«Дуремар из Подмосковья», — подписал ролик Плющенко.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Евгений Плющенко включен в состав тренеров сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Двукратный олимпийский чемпион становился тренером сборной еще в 2020 году. Тогда под его руководством тренировались Александра Трусова и Алена Косторная, которые были включены в состав национальной команды. Обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе, у которой занимались до перехода, после окончания сезона.

На данный момент у Плющенко в группе нет спортсменов, включенных в сборную России для подготовки к новому сезону.

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