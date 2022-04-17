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Сегодня, 10:57

Фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга после падения на шоу в Санкт-Петербурге

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина сообщила, что спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Вчера, 16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой об лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — приводит ТАСС слова Мишиной.

18-летний Семененко — победитель командного чемпионата мира 2021 года, на Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин.

Евгений Семененко. Жуткое падение Семененко шокировало зрителей. Драма на шоу Плющенко в Петербурге

Источник: https://tass.ru/sport/14396173
Фигурное катание
Евгений Семененко
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