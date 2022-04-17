Фигуристу Семененко диагностировали сотрясение мозга после падения на шоу в Санкт-Петербурге

Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина сообщила, что спортсмену диагностировали сотрясение мозга.

Вчера, 16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой об лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.

«Диагноз — сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», — приводит ТАСС слова Мишиной.

18-летний Семененко — победитель командного чемпионата мира 2021 года, на Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин.