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16 апреля, 23:49

Рудковская заявила, что качество льда не стало причиной травмы Семененко на шоу в Петербурге

Рудковская отреагировала на жалобы зрителей о плохом состоянии льда на шоу в Санкт-Петербурге
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Продюсер и ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская в своем Telegram-канале рассказала, как чувствует себя Евгений Семенеко, получивший травму на гала-вечере в Санкт-Петербурге.

«Евгений Семененко в стабильном состоянии, он пришел в себя и находится под наблюдением врачей 17-ой больницы Санкт-Петербурга, — написала Рудковская. — Существует подозрение на сотрясение мозга, но окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое сейчас проходит фигурист. Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская».

Также она объяснила, что качество льда было в надлежащем состоянии, а дополительный партер на арене — обычная практика.

«Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления. Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно (25 спортсменов) откатали свои программы. Мы часто делаем ледовый партер! А в связи с большим ажиотажем мы его начали продавать еще в марте. Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте», — добавила Рудковская.

Ранее во время выступления на шоу в Санкт-Петербурге Семененко упал с четверного тулупа, несколько раз попытался подняться на ноги и рухнул на зрителей, сидящих в первом ряду.

Яна Рудковская
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