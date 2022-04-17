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Сегодня, 11:15

Тренер Семененко не имеет претензий к организаторам шоу, на котором фигурист получил травму из-за падения

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тренер фигуриста Евгения Семененко Татьяна Мишина заявила, что не имеет претензий к организаторам шоу, на котором спортсмен получил сотрясение мозга после падения.

«Да, лед был нормальный, и шоу такое грандиозное, столько зрителей. Он сам неудачно зашел на прыжок, по технике получилось неудачно. Тут никто не виноват, это просто несчастный случай. Претензий к организаторам нет», — приводит ТАСС слова Мишиной.

Вчера, 16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой об лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.

18-летний Семененко — победитель командного чемпионата мира 2021 года, на Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин.

Евгений Семененко. Жуткое падение Семененко шокировало зрителей. Драма на шоу Плющенко в Петербурге

Источник: https://tass.ru/sport/14396259
Фигурное катание
Евгений Семененко
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