Щербаковой предстоит операция на голеностопе

Российская фигуристка Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе, сообщает ТАСС.

Ранее Telegram-канал ледового шоу команды Этери Тутберидзе сообщил, что 19-летняя фигуристка не примет участия в ближайших представлениях.

Ледовые шоу пройдут 9 апреля в Санкт-Петербурге и 12 апреля в Москве.

В мероприятии будут участвовать Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева. Также в шоу приглашена серебряный призер олимпийских игр Александра Трусова.