Щербаковой предстоит операция на голеностопе
Российская фигуристка Анна Щербакова перенесет операцию на голеностопе, сообщает ТАСС.
Ранее Telegram-канал ледового шоу команды Этери Тутберидзе сообщил, что 19-летняя фигуристка не примет участия в ближайших представлениях.
Ледовые шоу пройдут 9 апреля в Санкт-Петербурге и 12 апреля в Москве.
В мероприятии будут участвовать Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева. Также в шоу приглашена серебряный призер олимпийских игр Александра Трусова.
Источник: https://tass.ru/sport/20233153
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