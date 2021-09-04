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Ученица Тутберидзе Петросян впервые исполнила четверной тулуп на соревнованиях

22:57

Российская фигуристка Аделия Петросян впервые в карьере исполнила четверной прыжок на соревнованиях. Спортсменка сделала четверной тулуп в произвольной программе на этапе юниорской серии «Гран-при» в Кошице.

Фигуристка также в своем прокате прыгнула тройной лутц, два двойных акселя, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + двойной тулуп. Петросян набрала 201,21 балл и заняла третье место на данном этапе серии «Гран-при». Аделии 14 лет, это ее первый международный старт в карьере.

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Иван Шитик все материалы автора

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